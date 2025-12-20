En vivo
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Medicina Legal en Bucaramanga recibió los cuerpos de los 7 militares muertos en Aguachica

Medicina Legal en Bucaramanga recibió los cuerpos de los 7 militares muertos en Aguachica

La Quinta Brigada del Ejército Nacional realizará honores a los siete soldados fallecidos en el atentado, en un acto solemne de homenaje y despedida.

