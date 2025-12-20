Medicina Legal en Bucaramanga recibió los cuerpos de los 7 militares muertos en Aguachica

A la sede de Medicina Legal en Bucaramanga fueron trasladados los cuerpos de los siete soldados que murieron tras el atentado terrorista perpetrado por el ELN contra una base del Ejército en la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica, Cesar.

En este centro forense se adelantan los procedimientos de necropsia, identificación plena y verificación de las causas de muerte, además de la recolección de elementos probatorios que hacen parte de la investigación judicial y militar. Una vez concluidos estos trámites, los cuerpos serán entregados a sus familiares para las respectivas honras fúnebres.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó de manera contundente el ataque y expresó su solidaridad con las familias de los siete soldados fallecidos. El mandatario aseguró que desde la administración departamental se brindará acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas, e hizo un llamado a la ciudadanía a unirse en un gesto de solidaridad frente a lo que calificó como “un dolor muy grande” para el país.

Entre las víctimas se encuentra Brandon Daniel Valderrama Martínez, joven oriundo de Bucaramanga que prestaba su servicio militar y que perdió la vida en medio del ataque armado.



Como acto de homenaje y solidaridad, el viernes en la noche se realizó una velatón en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en Bucaramanga, en la que participaron integrantes de la fuerza pública, familiares y ciudadanos.

Para este sábado está prevista una nueva velatón en el mismo lugar, con el fin de continuar rindiendo homenaje a los soldados fallecidos y acompañar a sus familias en medio del duelo.

Durante estos actos simbólicos, los asistentes han encendido velas en señal de luto y rechazo a la violencia, reafirmando el compromiso ciudadano con la memoria de las víctimas y con la paz del país.