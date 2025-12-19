En vivo
Soldado gravemente herido en Aguachica será remitido al Hospital Universitario de Santander

Un soldado de 20 años lucha por su vida, tras resultar gravemente herido en el ataque a una base militar en Aguachica.

Soldado asesinado en ataque armado en Aguachica era oriundo de Bucaramanga.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

