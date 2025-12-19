Soldado gravemente herido en Aguachica será remitido al Hospital Universitario de Santander

Un soldado que resultó gravemente herido durante el ataque terrorista contra una base militar en el municipio de Aguachica fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde recibe atención médica de mayor complejidad.

El uniformado, de 20 años, hace parte del grupo de militares que requiere manejo especializado tras la magnitud del atentado.

De acuerdo con la información actualizada entregada por el Ejército Nacional, el ataque deja hasta el momento un saldo de siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada, uno de ellos remitido al Hospital Universitario de Santander y 26 soldados lesionados que no revisten gravedad, quienes permanecen bajo observación médica.

Asimismo, se confirmó que uno de los militares fallecidos era oriundo del departamento de Santander. Se trata del soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez, natural de Bucaramanga, quien perdió la vida durante el ataque armado.



El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, informó que el puesto de mando táctico del Batallón Ricaurte fue atacado de manera simultánea mediante el uso de drones, el lanzamiento de cilindros cargados con explosivos, una volqueta adaptada con 14 bocas de fuego y hostigamientos con fusilería.

“Lamentablemente, seis de nuestros soldados perdieron la vida en el lugar de los hechos y uno más falleció, posteriormente, durante un procedimiento quirúrgico, pese a encontrarse en proceso de recuperación. Seguimos atentos a la evolución de 26 de nuestros soldados heridos”, señaló el oficial.

El Ejército Nacional informó que se iniciaron labores de mantenimiento y sostenimiento de las afectaciones en la base militar, mientras continúan las operaciones militares en la zona para fortalecer el accionar contra los grupos armados responsables del ataque.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información a través de los canales oficiales vigentes.