Estos son los cabecillas del ELN detrás del atentado en Aguachica que dejó 7 militares muertos

Las autoridades identificaron a dos cabecillas del ELN como los responsables del atentado terrorista contra la Base Militar del 27 perteneciente al Batallón de Infantería N. 14 Capitán Antonio Ricaurte en Aguachica, Cesar, ataque que dejó siete militares muertos y más de 30 uniformados heridos, en uno de los hechos más graves contra la fuerza pública en lo corrido del año.

Se trata de José Sánchez Navarro, alias ‘Wilser’, y Alonso Contreras Ramírez, alias ‘Fercho’, señalados como cabecillas del frente Camilo Torres del ELN, estructura con presencia histórica en el sur del Cesar y el nororiente del país.

Alias ‘Wilser’, de 36 años, cuenta con 22 años de historial criminal y es identificado como el máximo cabecilla de la estructura Camilo Torres. De acuerdo con los organismos de inteligencia, es explosivista y francotirador, con amplia experiencia en la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la fuerza pública.

Entre los antecedentes que se le atribuyen figura el ataque del 1 de julio de 2016 contra tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña, Norte de Santander, acción que dejó dos militares heridos. Asimismo, el 15 de julio de 2016 habría orientado la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, en Pelaya, Cesar, hecho que terminó con un policía asesinado tras la activación de un artefacto explosivo.



Otro de los hechos atribuidos a este cabecilla ocurrió el 13 de octubre de 2018, cuando habría orientado el asesinato de un civil en el corregimiento Guamalito, municipio de El Carmen, Norte de Santander. Alias ‘Wilser’ tiene una orden de captura vigente emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.

El segundo señalado es Alonso Contreras Ramírez, alias ‘Fercho’, de 44 años, con 18 años de trayectoria criminal. Es identificado como cabecilla criminal del frente Camilo Torres del ELN y cuenta con dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión.

Las autoridades sostienen que alias ‘Fercho’ habría tenido un rol clave en la coordinación logística y operacional del atentado perpetrado en Aguachica, que terminó cobrando la vida de siete militares y dejando decenas de heridos.