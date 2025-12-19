Sube a siete el número de soldados muertos por ataque del ELN en Aguachica

El número de soldados muertos en el ataque de la víspera contra una base militar en la localidad de Agucachica, en el departamento del Cesar, subió a siete y el de heridos a 30, informó el Ejército, según el cual la guerrilla del ELN utilizó drones en ese atentado.

El ataque contra la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del ELN, agregó el Ejército, que en un primer comunicado anoche había informado de cuatro muertos y siete heridos.

Soldados asesinados en Aguachica, Cesar Foto: Ejército

Drones en el conflicto colombiano

"En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales", expresó el Ejército en un comunicado.

Los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.



En el ataque murieron los soldados Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, dijo en Mañanas Blu que desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros hicieron en el departamento de Cauca el primer ataque con drones, el Ejército contabiliza 395 atentados con esos artefactos, que son "una amenaza multidominio que llegó para quedarse" en el conflicto armado colombiano.

La base militar atacada anoche está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente el ELN, que esta semana hizo cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.

Bandera hallada del ELN. Suministrada.

"El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población. Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército en Aguachica", dijo hoy en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El ministro añadió que aunque las Fuerza Militares "han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional".

El pasado martes, disidencias de las Farc se tomaron durante más de siete horas la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocho policías quedaron heridos y parte de las edificaciones de ese pueblo fueron destruidas.