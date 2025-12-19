En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sube a siete el número de soldados muertos por ataque del ELN en Aguachica

Sube a siete el número de soldados muertos por ataque del ELN en Aguachica

"En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales", expresó el Ejército en un comunicado.

Soldados-Aguachica-Cesar.png
Ataque militar en Aguachica, Cesar
Foto: Semunistrada
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad