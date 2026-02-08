En vivo
Cali y Millonarios empatan 0-0 en Palmaseca con un gol anulado a los capitalinos

Con este resultado, Cali es octavo con 7 puntos, mientras que Millonarios escaló al puesto 16 con 3, pero sigue viviendo una crisis que Bustos deberá sortear en las próximas semanas.

Foto: X @DeportivoCaliCP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

