Música, psicología y literatura: 8 de febrero de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 8 de febrero de 2026.



Yolmer Hurtado, director del coro Tinkuy

Licenciado en música con énfasis en canto de la Universidad de Caldas. Desde el año 2000, se ha desempeñado como director coral de agrupaciones corales de la ciudad de Manizales, Ibagué y Bogotá.



Jenny Cabrejo, Neuropsicóloga clínica

Profesional en psicología, especialista en Neuropsicología y Magister en neuropsicología clínica, habilidades en el manejo de instrumentos psicométricos.



Olga Lucía Gaviria, escritora

Talentosa escritora y cineasta colombiana. Sus obras forman parte importante de la literatura.



Yeider Rivera, escritor investigador, conferencista

Hablo de los temas sociales que marcaron el 2025 y lo que se espera que suceda este año.

Escuche el programa completo acá: