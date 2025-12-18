Aumentó el tránsito de migrantes venezolanos por Santander por época decembrina

Las autoridades en Santander reportaron un incremento en el flujo de ciudadanos venezolanos que transitan por el departamento con destino a la frontera, en una dinámica migratoria que, aunque al alza, se mantiene dentro de los rangos previstos para la temporada.

Así lo confirmó el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que en el área metropolitana se ha evidenciado una mayor llegada de migrantes venezolanos que ingresan por vía terrestre desde otros países de Suramérica y continúan su desplazamiento hacia el país vecino.

“Dentro del flujo migratorio que hemos venido observando, en este momento, en el área metropolitana de los santandereanos, hay una gran llegada de migrantes venezolanos, pero en ruta de ingreso de Sudamérica vía terrestre, que hacen desplazamiento hacia el país vecino y que se acompaña por parte de la institucionalidad”, señaló el funcionario.

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de 3.000 extranjeros se han movilizado recientemente por el territorio santandereano. Sin embargo, Hernández aclaró que el comportamiento en la frontera, especialmente en coordinación con Norte de Santander, no presenta alteraciones significativas.



“Observamos que está en un tránsito normal, no hay un incremento considerable, pero se estima que, para esta temporada, esa dinámica no superará una variación del 4 %, tanto de ingreso como de salida. Ese 4 % representa aproximadamente a 3.000 ciudadanos que realizan actividades de integración comercial en el país vecino o que simplemente viajan para pasar las fiestas con sus familiares”, explicó.

El secretario del Interior precisó que este flujo migratorio es acompañado de manera permanente por la institucionalidad, en articulación con Migración Colombia y las autoridades de los departamentos fronterizos, mediante la instalación de puestos de control en las principales vías del departamento.

Finalmente, Hernández reiteró que el comportamiento migratorio actual responde a dinámicas habituales de temporada y que, hasta el momento, no se han registrado situaciones que generen alertas adicionales para las autoridades locales o departamentales.