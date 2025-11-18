En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Crece preocupación por migrantes venezolanos en EEUU sin TPS: “Somos fichas en un tablero político”

Crece preocupación por migrantes venezolanos en EEUU sin TPS: “Somos fichas en un tablero político”

La fundadora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, criticó los "falsos apoyos" por parte de los congresistas republicanos, especialmente, por parte de María Elvira Salazar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad