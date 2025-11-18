Crece preocupación por migrantes venezolanos en EEUU sin TPS: “Somos fichas en un tablero político”

La situación de los más de 600.000 venezolanos amparados por el TPS (Estatus de Protección Temporal) se ha convertido en un punto crítico dentro del debate migratorio en Estados Unidos.

La Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a dar por terminado este beneficio mientras continúa el proceso legal, una decisión que ha generado alarma entre la comunidad venezolana, que enfrenta el riesgo de deportación.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, la fundadora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, analizó el escenario actual y la postura del movimiento de venezolanos en territorio estadounidense frente a las decisiones del gobierno republicano.



“Lo que buscamos es volver a la democracia en Venezuela”

Ferro aclaró que el objetivo del interés político venezolano no es promover una intervención militar norteamericana, sino recuperar la vida democrática del país.

“Lo que hemos buscado los venezolanos es que vuelva la libertad, la justicia y la paz. Han sido 26 años de caos, injusticia y ausencia de oportunidades”, afirmó.Aunque algunos sectores han planteado la posibilidad de una intervención armada, Ferro advirtió sobre sus enormes riesgos:



“La historia nos demuestra que estas incursiones no terminan bien. Nuestro mayor temor es lo que pasaría con la población venezolana en caso de una operación militar estadounidense”, señaló.



Críticas a congresistas republicanos por falta de apoyo real

La líder venezolana hizo fuertes cuestionamientos a miembros del Partido Republicano, especialmente a la congresista María Elvira Salazar, quien públicamente dice respaldar a los venezolanos, pero, según ella, no respalda acciones concretas.

Ferro aseguró que la congresista se ha negado a firmar los Amicus Brief, documentos que respaldarían la extensión del TPS. “Tiene un discurso en redes sociales, pero nunca lo pone en acción. Ni siquiera ha respondido el teléfono”, afirmó.

Según Ferro, todas las firmas obtenidas para respaldar legalmente a la comunidad provienen del partido demócrata.



Trump y la comunidad venezolana: del apoyo al desencanto

Aunque la mayoría de venezolanos habilitados para votar apoyaron a Donald Trump en 2016, Ferro indicó que hoy existe decepción y claridad sobre el uso político del tema migratorio:

“El presidente Trump nunca nos engañó. Desde su campaña nos ha usado como punta de lanza de su ataque antiinmigrante”, aseguró. Esto como memoria de los constantes señalamientos por parte del presidente estadounidense, quien ha tildado a los venezolanos de “criminales” y “bolsas de basura”, a la vez que impulsa la terminación del TPS mientras evalúa acciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Somos fichas en un tablero político. Seis de cada diez venezolanos aquí tienen TPS, y los otros cuatro somos familia, vecinos o compañeros de quienes están en riesgo de deportación”, expresó.

Ferro también criticó el rol del senador —ahora secretario de Estado— Marco Rubio, recordando que, en 2019, fue coautor de un proyecto de ley para otorgar TPS por cuatro años a los venezolanos, pero no votó a favor del mismo, "presionado" por la administración Trump.

“El senador Rubio salió dos veces del hemiciclo para no votar su propio proyecto. Ese proyecto murió. ¿Qué podemos esperar ahora de él?”, concluyó.

