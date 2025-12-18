Video: momento exacto del asesinato del reconocido futbolista del Barcelona SC

Hay conmoción en Ecuador tras la muerte de Mario Pineida, futbolista del Barcelona Sporting Club, ocurrido el 17 de diciembre en Guayaquil. El crimen se registró a plena luz del día en una zona concurrida de la ciudad, en medio de la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador por la acción de estructuras criminales organizadas.

Pineida, conocido como 'El Pitbull’, tenía 33 años y se encontraba activo en el plantel del Barcelona SC, el club con mayor número de seguidores en el país. A lo largo de su carrera profesional pasó por Independiente del Valle, El Nacional y el propio Barcelona, además de tener una experiencia internacional en el Fluminense de Brasil. Con el equipo amarillo conquistó dos títulos de liga y fue protagonista en campañas históricas, incluidas dos semifinales de la Copa Libertadores.

La institución guayaquileña confirmó la noticia y expresó su consternación por la pérdida. En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el club resaltó la entrega, el carácter y el compromiso del defensor, asegurando que su nombre quedará marcado para siempre en la historia del “Ídolo”.

El presidente del Barcelona SC, Antonio Álvarez, manifestó públicamente su incredulidad ante el asesinato del jugador y aseguró que la noticia representó un golpe devastador para la institución. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hermano del directivo, también lamentó el hecho y recordó los años compartidos con Pineida durante sus etapas más exitosas en el club.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol se sumó a los mensajes de duelo y rechazó la violencia que golpea al país, recordando que Pineida incluso llegó a vestir la camiseta de la selección nacional. Desde la Liga Pro y otros clubes del fútbol ecuatoriano, incluido Emelec, clásico rival del Barcelona, también se enviaron condolencias a la familia y al entorno deportivo del jugador.

Medios ecuatorianos difundieron un video captado por cámaras de seguridad que muestra el momento exacto del ataque. Las imágenes, que han generado gran conmoción en redes sociales, evidencian cómo dos hombres armados ingresan al lugar donde se encontraba el futbolista. Pineida levanta las manos, aparentemente pensando que se trataba de un asalto.

En cuestión de segundos, uno de los atacantes dispara de forma directa contra Gisella Fernández, quien también perdió la vida en el hecho, mientras el otro acciona su arma contra el jugador del Barcelona SC. La escena ocurre frente a otras personas que, presas del pánico, se esconden entre cajas para evitar ser alcanzadas por los disparos.

