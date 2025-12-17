En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Murió reconocido futbolista tras ataque armado en su contra: esto se sabe

Murió reconocido futbolista tras ataque armado en su contra: esto se sabe

El futbolista fue atacado cuando salía de una carnicería y se desconocen los motivos por los cuales se dio este lamentable hecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad