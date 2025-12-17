Murió reconocido futbolista tras ataque armado en su contra: esto se sabe

Luto en el fútbol sudamericano tras conocerse la lamentable muerte del futbolista Mario Pineida en la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, en Guayaquil, Ecuador. Todo sucedió cuando el futbolista estaba comprando en una carnicería y fue atacado a tiros por hombres que salieron huyendo del sitio.

Minutos después del atentado, a través de un comunicado, Barcelona de Guayaquil, club en donde militaba, confirmó su muerte y lamentó lo sucedido, además de que ayudarán a las autoridades para esclarecer lo sucedido.

"Con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista. En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria", expresaron desde el club.

Noticia que, por supuesto, lamentaron los hinchas del cuadro ecuatoriano que lo recuerdan por "su calidad humano" y "entrega en la cancha", un hecho que no solo enlutó al fútbol ecuatoriano, sino a todo el sudamericano.



Foto: Instagram @donpine

Medios locales, como Radio Sucre, informaron que en el ataque también resultó muerta su esposa y su madre terminó herida. Autoridades hacen presencia en la zona para verificar lo sucedido y esclarecer qué pasó detrás de esta ataque, o se trató de algo planeado.

El defensa, de 33 años, estuvo toda su vida en el fútbol de Ecuador desde su debut en 2010 con Independiente del Valle, pero su mayor paso fue en Barcelona en dos temporadas en donde disputó más de 200 partidos. Su única salida al exterior fue en 2022 al Fluminense en donde disputó 24 patidos.

En cuanto a selección, Pineida solo disputó dos partidos: uno en las Eliminatorias al Mundial 20218 y otros en un duelo de la Copa América 2021 en Brasil.