Dos colombianos aparecieron entre las canciones más escuchadas por Obama en 2025

Ad portas de que termine el 2025, Barack Obama dio a conocer su habitual lista de canciones más escuchadas del año. Siempre en la música del expresidente suelen aparecer canciones latinas y, este año, no fue la excepción con representación de dos artistas colombianos: DFZM y Manuel Turizo.
Estas son las canciones más escuchadas por Obama en 2025
Nice to Each Other — Olivia Dean
Luther — Kendrick Lamar & SZA
Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott
Jump — BLACKPINK
Faithless — Bruce Springsteen
Pasayadan — Ganavya
99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn
Pending — Lil Naay & Myke Towers
Sexo, Violencia y Llantas — Rosalía
Metal — The Beths
Abracadabra — Lady Gaga
Just Say Dat — Gunna
The Giver — Chappell Roan
Aurora — Mora & De La Rose
Silver Lining — Laufey
No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods
Bury Me — Jason Isbell
I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent
Please Don’t Cry — Kacy Hill
Stay — ROE
Never Felt Better — Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
In the Name of Love — Victoria Noelle
Ancient Light — I’m With Her
Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta
Float — Jay Som ft. Jim Adkins
Ordinary — Alex Warren
Sycamore Tree — Khamari
Nokia — Drake
En Privado — Xavi & Manuel Turizo
Not in Surrender — Obongjayar
DFZM y Manuel Turizo en la lista de Obama
Si bien las dos canciones no son propias de estos artistas, su aparición significa algo importante para la industria colombia. “Vitamina” del ecuatoriano Jombriel fue un éxito rotundo en este 2025 al lado del vallecaucano DFZM, una canción que puso a bailar a miles de personas con su peculiar ritmo urbano, ocupando un sitio en el charts 100 de Billboard Colombia.
Por otro lado, Xavi y Manuel Turizo lanzaron “En Privado”, una canción de un estilo moderno que deja un sentimiento especial. Los otros latinos en la lista fueron Mora, De La Rose, Rosalía y Myke Towers; curiosamente, ni una canción de Bad Bunny.