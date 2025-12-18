Dos colombianos aparecieron entre las canciones más escuchadas por Obama en 2025

Ad portas de que termine el 2025, Barack Obama dio a conocer su habitual lista de canciones más escuchadas del año. Siempre en la música del expresidente suelen aparecer canciones latinas y, este año, no fue la excepción con representación de dos artistas colombianos: DFZM y Manuel Turizo.

Estas son las canciones más escuchadas por Obama en 2025

Nice to Each Other — Olivia Dean

— Olivia Dean Luther — Kendrick Lamar & SZA

— Kendrick Lamar & SZA Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott

— Burna Boy ft. Travis Scott Jump — BLACKPINK

— BLACKPINK Faithless — Bruce Springsteen

— Bruce Springsteen Pasayadan — Ganavya

— Ganavya 99 — Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn

— Olamidé ft. Daecolm, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn Pending — Lil Naay & Myke Towers

— Lil Naay & Myke Towers Sexo, Violencia y Llantas — Rosalía

— Rosalía Metal — The Beths

— The Beths Abracadabra — Lady Gaga

Lady Gaga Just Say Dat — Gunna

— Gunna The Giver — Chappell Roan

— Chappell Roan Aurora — Mora & De La Rose

— Mora & De La Rose Silver Lining — Laufey

— Laufey No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods

— Chance the Rapper & Jamila Woods Bury Me — Jason Isbell

— Jason Isbell I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent

— Stacey Kent Please Don’t Cry — Kacy Hill

— Kacy Hill Stay — ROE

— ROE Never Felt Better — Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

— Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch In the Name of Love — Victoria Noelle

— Victoria Noelle Ancient Light — I’m With Her

— I’m With Her Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta

— Jombriel, DFZM & Jøtta Float — Jay Som ft. Jim Adkins

Jay Som ft. Jim Adkins Ordinary — Alex Warren

— Alex Warren Sycamore Tree — Khamari

— Khamari Nokia — Drake

— Drake En Privado — Xavi & Manuel Turizo

— Xavi & Manuel Turizo Not in Surrender — Obongjayar

DFZM y Manuel Turizo en la lista de Obama

Si bien las dos canciones no son propias de estos artistas, su aparición significa algo importante para la industria colombia. “Vitamina” del ecuatoriano Jombriel fue un éxito rotundo en este 2025 al lado del vallecaucano DFZM, una canción que puso a bailar a miles de personas con su peculiar ritmo urbano, ocupando un sitio en el charts 100 de Billboard Colombia.

Por otro lado, Xavi y Manuel Turizo lanzaron “En Privado”, una canción de un estilo moderno que deja un sentimiento especial. Los otros latinos en la lista fueron Mora, De La Rose, Rosalía y Myke Towers; curiosamente, ni una canción de Bad Bunny.