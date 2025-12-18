En vivo
Autoridades explican por qué no hubo apoyo a la Policía durante toma armada en Buenos Aires

Las disidencias bloquearon todas las vías con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo

Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

