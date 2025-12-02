Volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, emite una columna de ceniza y gases superior a 500 metros

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este martes una fumarola de gases y ceniza que superó los 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste), con motivo del incremento de actividad que mantiene a este sistema volcánico en alerta naranja.

Según la entidad, la columna fue registrada por una de las cámaras de control instaladas en la zona, aunque no fue posible determinar su altura total debido a condiciones climáticas adversas.

El SGC indicó que la fumarola estuvo acompañada de señales sísmicas asociadas al "movimiento de fluidos" —tremor y largo periodo— localizadas bajo el cráter, lo que coincide con la emisión continua de gases hacia la atmósfera.

🔊 En seguimiento a la actividad del volcán Puracé y su estado de alerta Naranja 🌋, les compartimos el boletín extraordinario de hoy. Por ahora, se siguen registrando señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos debajo del cráter, emisión de gases y caída de ceniza.

El volcán Puracé hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos, una de las 25 estructuras volcánicas activas que son permanentemente monitoreadas por el SGC, y el pasado sábado la institución cambió su estado de alerta amarilla a naranja por un "incremento notorio" en su actividad.



Entre ayer y hoy (martes), además, se emitieron siete alertas a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por las columnas de gases y ceniza, cuya dispersión estuvo dominada por "cambios en el régimen de vientos".

Habitantes del corregimiento de San Juan de Puracé, la población más cercana al volcán, reportaron caída de ceniza hacia las 14:00 hora local (19:00 GMT) del lunes, mientras que desde la zona de senderismo de Pululó se registró un cambio a tono marrón del agua en el río San Francisco, posiblemente por el arrastre de cenizas acumuladas tras las lluvias.

Ayer, el director general de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia, Luisz Olmedo Martínez, ordenó el cierre temporal de los sectores cercanos al Puracé, así como los senderos hacia el volcán y las termas de San Juan hasta que "cesen los factores de riesgo de desastre natural", informó la institución en una resolución.