Infiltración de disidencias de las Farc en el Ejército: El Radar, programa 29 de noviembre de 2025

El Radar del sábado 29 de noviembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Ángela María Buitrago, exministra de Justicia habló sobre el escándalo de infiltración de disidencias de ‘Calarcá’.

Daniel Palacios, exministro del interior y precandidato a la presidencia, enfatizó sobre el deber patrio y el servicio público en Colombia.

Se comentó sobre el enfrentamiento armado entre Estados Unidos y Venezuela, en el que la fuerza armada norteamericana tiene un espacio en dos aeropuertos de República Dominicana, en Santo Domingo, donde destinarán áreas para el transporte de equipos y personal técnico y militar como parte de las operaciones de Washington en el mar caribe.

