Ataques armados y cilindros explosivos generan pánico en Buenos Aires, Cauca

Desde la madrugada de este martes 16 de diciembre se registra una compleja situación de orden público en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Buenos Aires, donde se presentan ataques contra la fuerza pública en pleno casco urbano.

De acuerdo con reportes de las autoridades, son constantes las ráfagas de fusil en distintos sectores del municipio. Además, se ha alertado sobre la presencia de varios cilindros sospechosos, lo que ha incrementado el temor entre los habitantes.

“Son cuatro los cilindros detectados, uno de ellos en el puente sobre el río Cauca, en el corregimiento de La Balsa. También me están reportando un cilindro a la altura del cementerio y de la vereda El Girón, así como en la vía que de Buenos Aires comunica con el Valle del Cauca. Realmente es una situación muy preocupante; nos están atacando la estación de Policía y esto ya está afectando también las instalaciones de la Alcaldía”, dijo Paulo César Peña, alcalde de Buenos Aires.

La situación es tan delicada que el mandatario local hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que permanezca en sus viviendas, con el fin de evitar hechos que lamentar mientras se controla la emergencia, mientras que unidades antiexplosivos ya se encuentran en la zona adelantando labores de verificación.



“Toda la mañana he recibido muchos mensajes de la comunidad y no paro de responder llamadas porque todos están muy preocupados. Es doloroso ver a los niños asustados y le hago ese llamado a la gente a guarnecerse en sus casas, no acercarse a estos puntos. Todo esto es muy crítico y es difícil decirles esto, pero por ahora hay que tomar medidas”, señaló el alcalde.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas heridas ni fallecidas producto de estos ataques violentos. A estos hechos se suman otros ataques, como el ocurrido en la vereda El Chamizo, municipio de Padilla, donde hombres armados atacaron un bus que transportaba corteros de caña, dejando dos trabajadores gravemente heridos.

Además, en la vía Panamericana, a la altura del sector El Descanso, en jurisdicción de Caldono, fue incinerado un vehículo de carga, según reportes de la comunidad.