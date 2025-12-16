En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataques armados y cilindros explosivos generan pánico en Buenos Aires, Cauca

Ataques armados y cilindros explosivos generan pánico en Buenos Aires, Cauca

Ataques armados contra la fuerza pública, ráfagas de fusil y cilindros sospechosos en pleno casco urbano obligaron a las autoridades a pedir a la población que permanezca en sus casas.

