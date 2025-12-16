Mujer embarazada sorprendió a su esposo con su amante y el enfrentamiento quedó en video

Un nuevo video viral volvió a encender el debate en redes sociales sobre la exposición de conflictos personales y las consecuencias de la infidelidad. Esta vez, el hecho ocurrió en Guayaquil, Ecuador, donde una mujer embarazada sorprendió a su esposo en compañía de otra mujer, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento en plena vía pública.

Según versiones difundidas por usuarios en redes, el hombre le habría dicho a su esposa que acudiría a una cita médica. Sin embargo, ella decidió seguirlo y presuntamente lo vio salir con otra mujer. La situación desató una confrontación que rápidamente escaló hasta los golpes, en medio de una calle concurrida, generando congestión vehicular y la atención de decenas de curiosos.

Las grabaciones que circulan muestran a ambas mujeres forcejeando, jalándose del cabello y lanzándose puñetazos, mientras gritan y lloran. El hombre, señalado como el esposo, intenta separarlas, aunque sin lograr controlar la situación. Varios transeúntes observan la escena sin intervenir de inmediato.

🇪🇨👊♀️💔😡



Infidelidad en Guayaquil termina en brutal pelea femenina



Dos mujeres se agarran a golpes por un hombre 🚔



Una mujer descubrió a su pareja con otra en la Atarazana de Guayaquil. Ambas se enfrentaron físicamente en la calle mientras el hombre intentaba separarlas. El… pic.twitter.com/PkUy2qjHrZ — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) December 14, 2025

En un segundo video, la mujer embarazada aparece sentada en el suelo, visiblemente afectada y llorando, mientras algunas personas se acercan a auxiliarla. Quien graba las imágenes asegura que el hombre decidió marcharse junto a la presunta amante, dejando sola a su esposa. En redes fue identificada como Jahaira Núñez, quien, de acuerdo con comentarios de usuarios, trabajaría para una entidad del gobierno local.



Mujer sorprendió a su esposo con la amante y ambas se dieron a golpes en el sector de La Atarazana, norte de #Guayaquil. Según testigos, la fémina se encuentra embarazada. La afectada fue identificada como Jahaira Núñez, quien a inicios de diciembre le ratificaron el cargo como… pic.twitter.com/eE6TZgy7ap — Periódico D'Una (@periodicodeuna) December 16, 2025

El caso provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Mientras algunos expresaron solidaridad con la mujer por su estado de embarazo, otros cuestionaron la exposición pública del conflicto. Comentarios como “pelear por alguien que traiciona no vale la pena” o “ninguna mujer debería rebajarse por un hombre infiel” se repiten entre las publicaciones.