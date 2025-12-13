En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su esposa siendo infiel con otro mientras hacía un servicio en moto: pasajera grabó todo

Descubrió a su esposa siendo infiel con otro mientras hacía un servicio en moto: pasajera grabó todo

El hombre se detuvo a mitad del camino mientras hacía un servicio en moto para enfrentar a su esposa con su amante.

Descubrió a su esposa siendo infiel con otro mientras hacía un servicio en moto
El hombre se detuvo a mitad del camino para enfrentar a su pareja con el amante.
Foto: Captura TikTok @thefelinah
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad