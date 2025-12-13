Descubrió a su esposa siendo infiel con otro mientras hacía un servicio en moto: pasajera grabó todo

Un nuevo caso de infidelidad se volvió viral en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok relatara cómo un servicio de transporte en moto terminó convirtiéndose en el escenario de una infidelidad.

El video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones, muestra la reacción de un motociclista al descubrir, mientras hacía un servicio de transporte, a su esposa acompañada de otro hombre.

“Pedí un servicio de moto y fui testigo de una infidelidad. Gente, no me van a creer esto”, dice la mujer al inicio del clip, con tono de asombro. Según su narración, durante el recorrido se encontraron inesperadamente con la esposa del conductor, quien, al parecer, no estaba sola. “Nos encontramos la esposa del conductor y con el mozo”, asegura la pasajera mientras graba la escena.

El motociclista decidió detener el servicio y bajarse de la moto para encarar la situación. La pasajera, sorprendida por lo ocurrido, se quedó esperando. “Aquí estoy yo cuidándole la moto mientras va y le pide el divorcio”, comentó la joven. “Menos mal yo no tenía afán y también quería saber qué pasó aquí”, agregó.



Minutos después, el conductor regresó visiblemente afectado. La pasajera no pasó por alto un detalle que llamó la atención de muchos usuarios: “Vean la mano. Todavía tiene el anillo, ¿será que la perdona?”, dice mientras enfoca el anillo de matrimonio, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de la relación.

Este es el video

En el video se escucha al hombre desahogarse con evidente molestia. “Qué tal esta desgraciada”, expresa, mientras explica que su esposa le habría mentido. “Me dijo que venía a ver a una amiga por lo de Navidad y estaba era con el mozo. Yo disque creyéndole”, relata el conductor, quien también manifestó sentirse traicionado por estar trabajando mientras, según él, era engañado.

Las declaraciones del motociclista continuaron subiendo de tono y generaron múltiples reacciones en redes sociales. “Eso es lo que le pasa a uno por estar trabajando como un pendejo”, dijo, dejando ver su frustración. El video cierra sin que se conozca qué ocurrió después del enfrentamiento ni si la pareja logró resolver el conflicto.

El caso dividió opiniones entre los usuarios que comentaron. Mientras algunos expresaron solidaridad con el conductor, otros cuestionaron la exposición del hecho en redes y el lenguaje utilizado durante el desahogo contra la pasajera.