En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Gimnasta Jossimar Calvo revela detalles del atentado con explosivos que sufrió con su esposa

Gimnasta Jossimar Calvo revela detalles del atentado con explosivos que sufrió con su esposa

Los hechos generaron rechazo en distintos sectores, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la trayectoria de Jossimar Calvo, quien ha representado al país en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y los Juegos Olímpicos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad