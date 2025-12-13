Gimnasta Jossimar Calvo revela detalles del atentado con explosivos que sufrió con su esposa

Una serie de ataques con explosivos registrados en la madrugada del pasado domingo 7 de diciembre de 2025 sacudió el área metropolitana de Cúcuta, dejando como saldo dos policías muertos, daños en infraestructura estratégica y afectaciones a civiles. Uno de los hechos más graves ocurrió en el Anillo Vial Oriental, corredor que comunica a la capital de Norte de Santander con el municipio de El Zulia.

De acuerdo con información de las autoridades, uno de los artefactos explosivos fue detonado cerca de una torre de energía, lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico en varios sectores y daños estructurales en la zona. En medio de ese ataque, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la onda expansiva alcanzó un vehículo particular en el que se movilizaban el gimnasta olímpico Jossimar Calvo y su esposa.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica y fueron dados de alta. El vehículo en el que se desplazaban quedó con daños severos, principalmente en la parte frontal.

#Atención El gimnasta olímpico Jossimar Calvo Moreno y su pareja sufrieron lesiones leves por el atentado de la noche del sábado contra una torre de energía en el anillo vial de Cúcuta. El vehículo del deportista quedó totalmente destrozado, confirmó Jairo Cadena, presidente de… pic.twitter.com/7wGiAwqtyD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 7, 2025

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, realizada el lunes 8 de diciembre, Calvo agradeció los mensajes de apoyo y señaló que, pese a la gravedad del atentado, las consecuencias se limitaron a pérdidas materiales. “Pudo haber sido peor”.



En entrevista con La Red de Caracol Televisión, el deportista contó detalles del suceso: “El impacto fue supremamente fuerte. El carro derrapó varios metros hacia adelante y, en ese momento, pensábamos que se iba a volcar. Quedamos muy aturdidos y desorientados. Estábamos solos en la carretera, no había nadie y todo estaba a oscuras; lo único que se veía era una nube de humo y polvo”.

“Me siento en shock. He tenido pesadillas después de lo ocurrido y creo que, cuando a una persona le suceden hechos tan fuertes, queda marcada. Recibí varios golpes. Me comprometí el hombro, me lesioné un tobillo, me golpeé la rodilla y me lastimé la espalda. Además, presenté una laceración en las manos”, dijo sobre su estado de salud.

Refiriéndose a su esposa recordó que “tiene hematomas en el rostro y actualmente presenta una lesión en uno de los ojos. El vehículo quedó totalmente destrozado y en este momento está siendo evaluado para un peritaje. Lamentablemente, el carro no contaba con seguro”.

Los hechos generaron rechazo en distintos sectores, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la trayectoria de Calvo, quien ha representado al país en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y los Juegos Olímpicos de Río 2016.