Bajo pronóstico reservado se encuentra en estos momentos el compositor vallenato Jorge Mario Gutiérrez, quien fue víctima en las últimas horas de un violento robo en el norte de Valledupar en el que le propinaron al menos dos disparos.

Según reportes de las autoridades competentes, los delincuentes lo hirieron en su cara y abdomen en un intento por quitarle una cadena de oro, por lo que fue necesario su inmediato traslado hasta Erasmo de la capital del Cesar.

Por estos hechos, el alcalde Ernesto Orozco lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa de hasta $15 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables.

Hieren a compositor vallenato durante robo en Valledupar: Policía busca a responsables Foto: suministrada

“Lamento el ataque contra el empresario y compositor Jorge Mario Gutiérrez, quien resultó herido la mañana de hoy”, escribió inicialmente por las redes sociales el mandatario.



“Este hecho es inaceptable y no puede quedar en la impunidad. Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $15 millones de recompensa por información concreta que permita identificar y capturar a los responsables”, agregó. El caso está en manos de la Policía Metropolitana de Valledupar y de investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

Jorge Mario Gutiérrez es muy reconocido en el Cesar por crear temas interpretados por grandes cantantes como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Iván Villazón, entre otros; muestra de ellos son, por ejemplo, Vuelve (Iván Villazón e Iván Zuleta) y Me quedé esperando (Poncho Zuleta).