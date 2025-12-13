El aire acondicionado que también es arte: el moderno aparto pasa desapercibido en cualquier lugar

Durante años, los aires acondicionados han sido esos objetos inevitables en hogares donde el clima no da tregua, en su mayoría son grandes, blancos, ruidosos y están a la vista.

No obstante, estos aparatos son necesarios para sobrevivir al calor, pero difíciles de disimular. Se cuelgan en la pared como un parche funcional que rompe con la armonía del espacio, obligando a reorganizar cuadros, muebles y hasta la estética completa de una habitación. En muchos hogares, el dilema ha sido el mismo, confort térmico o estética.

Sin embargo, así como el arte encontró nuevas formas de habitar los espacios cotidianos, en murales urbanos, objetos funcionales o galerías, la tecnología también empezó a transformarse. Ya no basta con que funcione bien; ahora se le exige que dialogue con el entorno, que no “estorbe” y que aporte.

En ese sentido, la ingeniería y sensibilidad estética aparecen como una nueva manera de entender la climatización del hogar con el aire acondicionado que también es arte.



Este es el aire acondicionado que también es arte

En Colombia el diseño interior se ha convertido en un criterio clave de compra y ha tomado fuerza. De acuerdo con cifras de Statista, el mercado de decoración del hogar superó los $2 billones en 2025.



En ese contexto, los electrodomésticos dejan de ser simples herramientas para convertirse en parte del relato visual del hogar.

Un ejemplo de esta evolución es un aire acondicionado, creado por LG, que rompe con la tradicional “caja” visible que ahora adopta la apariencia de un cuadro. Su diseño permite integrar imágenes, ilustraciones o fotografías, convirtiendo la pared en una galería personal que cambia según el gusto o el momento. “La climatización deja de ocultarse y pasa a expresarse”.

Aire acondicionado en forma de cuadro. Foto: LG.

Un dispositivo que incorpora tecnologías de eficiencia energética

Más allá de lo estético, el ArtCool Gallery, como fue nombrado, es un dispositivo que incorpora tecnologías de eficiencia energética como el compresor Inverter, operación silenciosa y funciones de secado automático que ayudan a prevenir humedad, moho y bacterias, aportando al bienestar del hogar.

Además, la conectividad inteligente permite gestionar la temperatura y el consumo desde cualquier lugar.

Aires acondicionados en forma de cuadro. Foto: LG.

De igual forma, el aire acondicionado incorpora una plataforma que permite controlar la temperatura, programar rutinas, monitorear el consumo o activar modos de eficiencia desde cualquier lugar, por lo que la climatización se vuelve automática e inteligente.