La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá: esta es la camiseta oficial para 2026

En el fútbol la camiseta no es solo una prenda, es un relato que se lleva puesto, pues representa colores, símbolos y detalles que cuentan de dónde viene un equipo y a quién representa.

El pasado 10 de diciembre se hizo oficial el cambio de nombre e imagen del club de futbol colombiano La Equidad, ahora pasa a llamarse Internacional de Bogotá y como era de esperarse también tendrá una nueva camiseta.

Esta es la camiseta oficial del Internacional de Bogotá para 2026

Este sábado se presentó oficialmente la nueva camiseta, una indumentaria muy diferente a la que tenía anteriormente el equipo, ahora incorpora la marca Bogotá.

El cambio de La Equidad a Internacional de Bogotá busca “integrar elementos culturales y sociales propios de Bogotá”, indicaron los nuevos directivos. El diseño se basó en identificar los elementos que conectan al club con el territorio que representa.



La camiseta incluye referencias directas a la ciudad como:

Los cerros orientales , un símbolo de origen y paisaje.

, un símbolo de origen y paisaje. El cóndor andino , asociado a la resiliencia y la visión de futuro.

, asociado a la resiliencia y la visión de futuro. Una paleta de colores en blanco, negro y dorado, inspirada en la fuerza colectiva y en el imaginario de El Dorado.

Camiseta oficial de Internacional de Bogotá para 2026. Fotos: @EleteTSC en X.

Cada uno de estos elementos fue pensado como un homenaje visual a Bogotá y a su historia.



Un símbolo que va más allá de la cancha

Durante la presentación, Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá, señaló que este lanzamiento “representa un hito en la forma en que la ciudad construye y proyecta su identidad, utilizando el deporte como un lenguaje cercano y de alto impacto para las audiencias locales e internacionales”.

Camiseta oficial de Internacional de Bogotá. Fotos: @EleteTSC en X.

Publicidad

El equipo fue adquirido en enero de este año, por un consorcio internacional que hizo una inversión de alrededor $20 millones de dólares, una de las más altas del fútbol colombiano en los últimos años.

Nicolás Maya, presidente del club, aseguró que llevar estos, símbolos mencionados anteriormente, en la camiseta es una forma de “representar a la capital dentro y fuera del país, y de fortalecer el vínculo entre el equipo y la ciudad que ahora lleva en su nombre”.

Asimismo, desde el Distrito anunciaron una invitación a los otros equipos profesionales de Bogotá como Millonario y Santa Fe para integrar la ‘marca ciudad’ en sus uniformes; no obstante, estos siguen siendo clubes privados.

Gracias a Ovidio Claros (Pdte. Cámara de Comercio), Ángela Garzón (Dir. IDT), Daniel García (Dir. IDRD) y Carlos Alberto Suárez (Dir. Invest in Bogotá) por respaldar este proyecto que posiciona a Bogotá en el mapa global del deporte, turismo y cultura. pic.twitter.com/6rRRmU5nVh — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) December 13, 2025