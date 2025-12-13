En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá: esta es la camiseta oficial para 2026

La Equidad se transforma en Internacional de Bogotá: esta es la camiseta oficial para 2026

El pasado 10 de diciembre se hizo oficial el cambio de nombre e imagen del club La Equidad, ahora pasa a llamarse Internacional de Bogotá y como era de esperarse también tendrá una nueva camiseta.

camiseta oficial de la equidad.jpg
Así luce la camiseta oficial de Internacional de Bogotá, antes La Equidad.
Foto: @InterBogOficial en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad