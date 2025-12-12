Este es el escudo del Internacional de Bogotá y lo que representa cada uno de sus elementos

El Internacional de Bogotá, que jugará en Colombia con la ficha de La Equidad Seguros, presentó su nuevo escudo, resaltando que es una imagen que busca unir identidad, memoria y diversidad. La frase central, “Esta historia es de todos”, marca la intención del club de representar a la capital como una ciudad múltiple, cultural y llena de sueños colectivos.

El concepto “Internacional”, detallaron, simboliza la unión entre personas, culturas y orígenes distintos, mientras que el nombre “Bogotá” reafirma la raíz del proyecto. La idea del club es destacar a la capital como un territorio de acentos, historias y visiones que convergen alrededor del fútbol.

El diseño también integra los Cerros Orientales, un elemento que representa el origen y la memoria de quienes habitan la ciudad. Este guiño a la geografía bogotana actúa como brújula identitaria dentro del nuevo escudo.

Otro de los componentes clave es el color dorado, inspirado en el mito de El Dorado. Según el club, este tono simboliza grandeza, riqueza natural y la fuerza histórica nacida en estas tierras. El objetivo es transmitir orgullo por el territorio que representa.



Escudo Internacional de Bogotá. Foto: Internacional de Bogotá

El círculo ubicado en el fondo funciona como un símbolo universal de unión y pertenencia. A la vez, evoca al sol que emerge detrás de las montañas bogotanas, un elemento que acompaña la vida diaria de miles de habitantes de la ciudad.

El protagonista visual es el cóndor andino, guardián de la riqueza natural del país. Para el club, esta ave representa libertad, grandeza y la convicción de pertenecer a algo más grande, valores que buscan reflejar en su proyecto deportivo y social.

Con este escudo, el Internacional de Bogotá asegura que apuesta por una identidad moderna y profundamente conectada con la ciudad.