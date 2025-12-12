En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estos colombianos en EE. UU. tendrán que salir del país por fin de programa migratorio

Estos colombianos en EE. UU. tendrán que salir del país por fin de programa migratorio

Inmigrantes amparados con este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse en el país.

Preocupación para colombianos en Estados Unidos por fin de programa migratorio
Preocupación para colombianos en Estados Unidos por fin de programa migratorio
Foto: AFP e ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad