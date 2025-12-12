En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Aeropuerto de Barranquilla normaliza operaciones: ya retiraron aeronave afectada de la pista

Aeropuerto de Barranquilla normaliza operaciones: ya retiraron aeronave afectada de la pista

La Aerocivil descargó 19 toneladas de carga transportada y remolcó la aeronave por fuera de la pista. Las operaciones aéreas se normalizarán gradualmente.

Emergencia de avión de carga en aeropuerto de Barranquilla.
Emergencia de avión de carga en aeropuerto de Barranquilla.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad