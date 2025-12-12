Aeropuerto de Barranquilla normaliza operaciones: ya retiraron aeronave afectada de la pista

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la pista del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla está plenamente operativa tras lograr el retiro exitoso de la aeronave de carga HK-5216, de la empresa Aerosucre, la cual protagonizó un incidente aéreo ocurrido en la madrugada de este viernes.

En un comunicado indicó que la aeronave reportó una falla técnica, luego de su despegue, al no poder retraer completamente el tren de aterrizaje principal izquierdo. Por lo cual, la tripulación ejecutó los procedimientos establecidos, declarando emergencia en vuelo y realizando un sobrevuelo de verificación visual del tren.

Para así, habiendo agotado todas las opciones disponibles, proceder a un aterrizaje controlado con el tren principal izquierdo parcialmente retraído. “Inmediatamente se activó el plan de emergencia, cumpliendo estrictamente con los protocolos nacionales e internacionales”, dijo la entidad.

“La respuesta fue articulada y coordinada entre el explotador Aerosucre, el Control de Tránsito Aéreo, el Servicio de Extinción de Incendios, por el Grupo de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo y Capacidad, la gerencia del aeropuerto y un operador especializado en grúas de carga sobredimensionada", se puede leer en la misiva.



La Aerocivil logró descargar las 19 toneladas de carga transportada; izar la aeronave, desplegar manualmente el tren de aterrizaje izquierdo, asegurar la aeronave, y remolcar la misma por fuera de la pista de manera segura.

Dicen que durante este proceso “no hubo personas lesionadas, ni daños estructurales en la superficie de la pista, por lo que las operaciones aéreas se normalizarán gradualmente”.

“En coordinación con el Comando Aéreo de Combate No 3, personal técnico y de aseo, se realizó la recolección de material FOD y la descontaminación por derrame menor de fluidos. Para mitigar el impacto en la programación, la gerencia del aeropuerto está reorganizando el tráfico aéreo en coordinación con todas las aerolíneas, esperando la completa normalización de las operaciones en las próximas horas", aclararon.

Finalmente, la Aeronáutica Civil espera coordinar con las autoridades competentes la revisión exhaustiva de los procedimientos operacionales y de mantenimiento relacionados, con el fin de garantizar la seguridad operacional en todos los aeropuertos del país".