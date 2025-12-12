MinTrabajo frenó importante proyecto del Deportes Tolima: "Representa riesgos para los trabajadores"

Las obras que se adelantan en las instalaciones del Club Deportes Tolima fueron suspendidas de manera inmediata por orden del Ministerio del Trabajo, luego de una inspección que detectó serias deficiencias en las condiciones de seguridad y salud para los obreros.

La decisión se tomó tras verificar que la empresa encargada de la construcción, Eje Construcciones S.A.S., no contaba con documentos básicos y obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo con las autoridades, tampoco se evidenció un control efectivo por parte del club sobre el cumplimiento de estos requisitos, lo que configuró un riesgo inminente para quienes laboran en la obra.

Durante la visita técnica se constató la ausencia de protocolos de trabajo seguro, planes de emergencia, señalización adecuada, rutas de evacuación, conformación de brigadas y registros de capacitación y simulacros. Estos elementos son considerados esenciales para prevenir accidentes, especialmente en proyectos clasificados de alto riesgo.

Instalaciones del Deportes Tolima // Foto: X @cdtolima

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la medida busca proteger la vida y los derechos de los trabajadores y recalcó que ninguna obra puede avanzar si no garantiza condiciones mínimas de seguridad. La suspensión se mantendrá hasta que tanto el club como la constructora demuestren que cumplen con todos los estándares exigidos por la normatividad vigente.



La obra hace parte de la fase inicial del nuevo centro de alto rendimiento del Deportes Tolima y solo podrá reanudarse una vez las autoridades laborales verifiquen que se corrigieron las fallas detectadas. Desde el ministerio se recordó que este tipo de acciones hacen parte de los operativos de inspección que se realizan en todo el país para evitar accidentes y proteger la integridad de los trabajadores.