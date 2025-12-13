Habla mamá de joven de 17 años que acabó con su vida: "Una daga en el pecho"

La psicóloga y creadora de contenido María Emma Martínez contó en sus redes sociales la historia de su hijo, quien hace algunos años decidió acabar con su vida.

La mujer, conocida por hablar abiertamente sobre el duelo y ofrecer consejos para afrontar la pérdida de un ser querido, recordó que muchas personas la han cuestionado, acusándola de haber inventado la historia del suicidio de su hijo con el fin de obtener fama en redes sociales.

Ante estos señalamientos, Martínez aclaró que lo ocurrido fue completamente real y compartió algunas fotografías del joven, quien, según relató, se llamaba Daniel. “Era hermoso, dulce y sensible. Y sí, se quitó la vida el 22 de agosto de 2014. Tenía 17 años”, expresó, mientras mostraba una imagen de su tumba.

“No sé si alguna vez has perdido a alguien así, pero no hay palabras para describir lo que eso le hace al alma de una madre. Siempre lo he definido como una daga clavada en el pecho”, dijo.



La psicóloga explicó que cuando habla del duelo en sus videos no lo hace “desde la teoría”, sino desde su propia experiencia, pues —según afirmó— su vida “se rompió siete veces”. Recordó que su padre murió cuando ella tenía cuatro años; su madre, a los ocho; su padrastro, a los 15; un novio, a los 18; y su sobrina, cuatro meses antes de la muerte de su hijo.

Además, mencionó que también vivió el duelo por la pérdida de unos gemelos que no llegaron a nacer. “Yo no necesito inventarme nada porque ya viví suficiente. Y si hoy sonrío, bailo y hago videos, no es porque olvidé a mi hijo ni porque haya sido una mala mamá, sino porque decidí vivir y porque la alegría me conecta mucho más con él que la tristeza. Si tú estás viviendo un duelo, no tienes por qué quedarte en la oscuridad. Yo ya recorrí ese camino”, señaló.

Martínez recordó que, en aquella época, realizar actividades cotidianas como comprar comida, pagar los servicios o simplemente salir de casa le parecía absurdo. “El mundo seguía girando, pero yo me sentía completamente inmóvil”, afirmó.

Finalmente, reflexionó que “en los momentos más oscuros, las palabras reconfortan, pero hay acciones que sanan. A veces, quien sufre no tiene fuerzas para pedir ayuda, pero cuando el amor se adelanta a la necesidad, el peso del dolor se hace mucho más ligero”.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.