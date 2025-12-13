Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo del sábado 13 de diciembre: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca llevó a cabo la noche de este sábado su sorteo número 2589, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del país.

El plan de premios está diseñado para aumentar las probabilidades de ganar. Además del premio mayor, el sorteo incluye un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos premios secos de $100 millones, lo que amplía las opciones para los participantes.

Premio mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de este sábado 13 de diciembre de 2025 fue ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

En caso de inquietudes relacionadas con el cobro del premio, los tiempos de pago, los impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería del Cauca dispone de la línea de atención 018000930320 para brindar orientación oportuna.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan todos los premios secos que cayeron en este sorteo, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores.





Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2589 de la Lotería del Cauca. Se recomienda comparar detalladamente los números del billete con la imagen oficial para verificar si se encuentra entre los afortunados ganadores.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quien resulte ganador del Premio Mayor debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se elaborará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.

Los ganadores de aproximaciones pueden reclamarlas directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, que generan retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento del cobro.

Si el premio corresponde a un seco, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso inmediato o tomar los datos para remitir el billete a la Lotería del Cauca y verificar su autenticidad antes del pago.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 20 de diciembre de 2025. Comprar el billete a tiempo podría cambiarle la vida.