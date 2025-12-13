Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre: ganador del premio mayor y secos

La Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4602 el sábado 13 de diciembre de 2025, en un evento que sigue siendo una de las principales fuentes de recursos para la salud en el departamento de Boyacá y el país. Esta tradicional lotería, con una historia que data de 1923, se mantiene como uno de los juegos de azar más antiguos y respetados de Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Boyacá este sábado 13 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Si participó en este sorteo, no olvide revisar con atención su billete, ya que, además del gran premio mayor, también se entregaron decenas de premios secos. Para más detalles sobre el cobro de premios o consultas sobre los impuestos a asumir, incluyendo el impuesto de ganancia ocasional de los premios en especie, puede comunicarse a la línea de WhatsApp 3158727559.



Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, le presentamos los resultados de los premios secos entregados en este sorteo. Revise su billete para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de estos premios.

(En minutos)



Recuerde que el sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local. Puede seguirlo en vivo a través del Canal Trece o por medio de la transmisión en vivo en la página de Facebook de Telesantiago.



Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá

Si es uno de los afortunados ganadores de un premio mayor o de un premio superior a 10 millones de pesos, debe reclamar su premio en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la Calle 19 N° 9-35, Piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si reside fuera de Tunja, podrá dirigirse a los puntos de venta autorizados o a las oficinas de distribución, donde le brindarán la asesoría necesaria para el cobro.

En el caso de que el premio sea inferior a 10 millones de pesos, podrá reclamarlo en los puntos de venta autorizados, en las oficinas de distribución o, si lo prefiere, a través de la página web oficial de la Lotería de Boyacá.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar a la Lotería de Boyacá es muy fácil. Puede hacerlo de dos maneras: comprando un billete físico o de forma en línea. Existen varias opciones para adquirir su billete:



Vendedores autorizados: Son personas identificadas que venden los billetes en la calle.

Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de venta de chance como Paga Todo, Gana, Giramos, máquinas LottiRed, y máquinas Sipaga, entre otros.

Recuerde que un billete completo se divide en cuatro fracciones. Asegúrese de que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea correcta. Cada billete tiene un número de 4 cifras y una serie de 3 dígitos. Es muy importante guardar su billete en buen estado, ya que será el único documento válido para reclamar su premio en caso de ganar.

