Muere el payaso 'Tuki Tuki' tras engaño durante una fiesta infantil

Muere el payaso ‘Tuki Tuki’ tras engaño durante una fiesta infantil

El artista sufrió heridas de gravedad y perdió la vida en el lugar debido a la intensidad del ataque. Personal de emergencia llegó minutos después, pero ya no presentaba signos vitales.

