Muere el payaso ‘Tuki Tuki’ tras engaño durante una fiesta infantil

El 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima, murió reconocido payaso Rogers Gallegos Rodríguez, conocido artísticamente como ‘Tuki Tuki’, personaje popular por su cercanía con el público infantil y su presencia constante en celebraciones familiares.

El hecho ocurrió luego de que el artista fuera citado para animar una fiesta, sin saber que detrás del evento se escondía una trampa que terminaría con su vida. La noticia generó conmoción entre vecinos, familiares y colegas, quienes describen a ‘Tuki Tuki’ como una persona alegre, trabajadora y comprometida con llevar sonrisas a los niños.

Su personaje se convirtió en un símbolo de entretenimiento local, por lo que su muerte dejó tristeza en la comunidad artística y cultural.

Los primeros avances de la investigación indican que ‘Tuki Tuki’ se trasladó hasta la urbanización Los Girasoles de Huaycán para cumplir con uno de los espectáculos infantiles que realizaba con frecuencia.



Muere payaso 'Tuki Tuki' en Lima Foto: redes sociales

Sin embargo, el diario La República de Perú informó que, según el testimonio de los familiares de Gallegos, la supuesta presentación habría sido utilizada como un señuelo para lograr que el joven, de 28 años, acudiera al lugar.

Al llegar al sitio acordado nadie salió a recibirlo. Ante la ausencia de respuesta, el artista se comunicó con la supuesta organizadora del evento, quien le aseguró que se encontraba bañando a la menor homenajeada y que en pocos minutos abriría la puerta.

Publicidad

Mientras esperaba Gallegos y su equipo de trabajo, dos personas llegaron al lugar en una motocicleta y dispararon. Testigos relataron que el payaso descendió de su vehículo con su vestuario y elementos de trabajo, momento en el que los agresores actuaron.

La madre de Gallegos relató que la vivienda no mostraba señales de celebración ni decoración alguna. “En esa casa no se veía nada de fiesta, ella le tendió la trampa a mi hijo”, expresó.

Por otra parte, uno de los sobrevivientes del ataque aseguró que minutos antes notaron la presencia de una motocicleta en actitud sospechosa y recordó que uno de los ocupantes vestía un chaleco naranja. Según su testimonio, la moto dio la vuelta a la manzana y, al regresar, los atacantes dispararon.

Publicidad

El artista sufrió heridas de gravedad y perdió la vida en el lugar debido a la intensidad del ataque. Personal de emergencia llegó minutos después, pero ya no presentaba signos vitales. Las autoridades rodearon la zona y comenzaron la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido.

Muere artista Roger Gallegos Rodríguez, reconocido como Payaso 'Tuki Tuki' Foto: redes sociales

En redes sociales circularon mensajes de despedida, fotografías de presentaciones pasadas y llamados a la justicia, destacando el legado de un artista que dedicó su vida a la alegría infantil.

Diversos animadores, recreacionistas y payasos expresaron por redes sociales preocupación por la falta de garantías de seguridad al aceptar contratos, especialmente cuando se trata de eventos privados.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y aclaran que se analizan llamadas, mensajes y movimientos previos al evento con el fin de identificar a los responsables.

La familia pidió respeto durante el proceso y solicitó celeridad para esclarecer los hechos y la comunidad espera que la investigación permita saber lo ocurrido y que se adopten medidas para evitar que tragedias similares se repitan.