¿Lo pueden despedir si se comportó mal en la fiesta de fin de año? Esto dice la ley

Diciembre es sin duda el mes más esperado por millones de colombianos, especialmente para el sector trabajador del país. Muchos esperan esta época para recibir la tradicional ancheta, la Prima de Servicios e incluso asistir a la fiesta de fin de año que la mayoría de empresas suele organizar. Esta reunión es una de las más esperadas, quizá porque durante unas horas las jerarquías desaparecen, la alegría toma fuerza y más de uno espera ganarse un bono o una licuadora en las rifas que nunca faltan.

Sin embargo, no todo se queda en regalos y música. También es común que algunos empleados se pasen de tragos, que haya confesiones inesperadas entre compañeros y jefes, y que, en situaciones más delicadas, se presenten discusiones o peleas cuando el ambiente se sale de control.



Despido en fiesta empresarial: qué dice la normativa laboral

A pesar del ambiente relajado, estas celebraciones siguen siendo eventos corporativos. Así lo recuerda Asuntos Legales, al señalar que estas prácticas son delicadas porque cualquier conducta indebida o indecente puede terminar en una sanción o incluso un despido.

El tema volvió a ser tendencia tras el video viral en Ecuador donde dos mujeres terminaron enfrentadas a golpes en plena fiesta navideña de su empresa. En Colombia, la respuesta depende del marco legal.

‼️#ATENCIÓN| En Guayaquil, una pareja de señoritas se enfrentaron a puños en plena fiesta navideña que ofrecía su empresa, tras una discusión que terminó en pelea entre las féminas. pic.twitter.com/nvyY5JupF5 — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@Alerta_Ecuador7) December 9, 2025

Según Sebastián Mejía, líder de Derecho Laboral en Scola Abogados, cometer una conducta indebida que represente una falta laboral, ya sea leve o grave, habilita a la empresa para sancionar o despedir al empleado. Esto porque estos espacios son considerados una extensión del ambiente laboral. Sin embargo, aclara que la ley exige que primero se garantice el derecho a la defensa del trabajador.

Las conductas que pueden generar sanciones en una fiesta empresarial incluyen:



Agresiones físicas o verbales, riñas y amenazas.

Acoso sexual, tocamientos o comentarios de connotación sexual, besos no consentidos.

Humillaciones, discriminación o maltrato.

Daños a bienes del empleador o del establecimiento donde se realiza el evento.

Actos que afecten la reputación institucional o la convivencia laboral.

Consumo de sustancias prohibidas.

Peleas en fiesta de empresa: si ocurren afuera, ¿también sancionan?

La abogada Gina García, gerente de GLR Abogados, explica que el análisis no depende del lugar exacto donde ocurren los hechos. Lo fundamental es el nexo con el trabajo. Si la conducta está relacionada con la actividad oficial de integración, puede considerarse falta laboral y generar sanciones.

Agrega que una conducta puede ser reprochable cuando afecta la convivencia, la imagen corporativa o los derechos de otros trabajadores.

Blu Radio consultó al abogado Óscar Sierra sobre este mismo tema. El experto señala que las peleas o insultos dentro de una fiesta empresarial pueden justificar la terminación del contrato de trabajo. Pero aclara que, cuando estas situaciones ocurren por fuera del evento oficial y en un espacio privado, no existe fundamento laboral para sancionar o despedir al empleado. “De cara a peleas que se generan por fuera de la fiesta de la empresa… no tienen por qué ser reprochables en el sentido eminentemente laboral… eso escapa a la posibilidad de despedir al trabajador”.

