Mujeres en Bogotá podrán acceder a cursos gratis de conducción con licencia C1: los requisitos

Las mujeres de un popular barrio de Bogotá que sueñan con ampliar sus oportunidades laborales ahora tienen una nueva puerta abierta.

La Alcaldía de Ciudad Bolívar lanzó una convocatoria para acceder a un curso gratuito de conducción que incluye tanto la formación teórica y práctica como la expedición de la licencia C1, un documento clave para ingresar a sectores con alta demanda de empleo en Bogotá.

Esta iniciativa, que empezó en febrero de 2026, se enmarca en la estrategia distrital ‘Mujeres con autonomía económica’, orientada a reducir brechas de género y facilitar el acceso de las mujeres a oficios tradicionalmente ocupados por hombres, como el transporte, la logística y los servicios empresariales.

En el mercado actual, obtener una licencia de conducción puede costar más de 1.500.000 pesos, una inversión que para muchas mujeres resulta difícil de asumir. Con este programa, el Distrito cubre la totalidad de los gastos, lo que convierte la iniciativa en una alternativa real para quienes buscan mejorar su empleabilidad o iniciar un emprendimiento.



¿Cuál es la licencia C1?

La licencia C1 permite conducir automóviles, camionetas, camperos y microbuses de servicio particular, lo que abre posibilidades en áreas como mensajería, transporte corporativo, turismo y reparto urbano. Según la Alcaldía Local, este tipo de formación responde a la necesidad de conectar a las mujeres con sectores productivos que hoy requieren mayor mano de obra calificada.



Otros cursos disponibles dentro de la estrategia

Además del curso de conducción, la administración local incluyó tres programas más pensados para fortalecer habilidades laborales y fomentar el emprendimiento femenino:



Formación en emprendimiento e innovación digital (para mayores de 18 años).

Capacitación en vigilancia.

Curso de cuidado estético de manos y pies (desde los 14 años).

Estas ofertas buscan responder a las dinámicas económicas de la localidad y ampliar las alternativas de ingreso para las mujeres de Ciudad Bolívar.



Requisitos para acceder al curso gratuito de conducción

Las interesadas deberán cumplir con algunos criterios básicos y presentar documentos que certifiquen su identidad y residencia. Entre los requisitos exigidos están:



Documento de identidad.

Certificado del Sisbén.

Recibo de servicio público que acredite residencia en Ciudad Bolívar.

Certificado de afiliación a salud expedido por la ADRES.

La inscripción será presencial en la sede de la Alcaldía Local, en fechas y horarios establecidos por la entidad. Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de estos requisitos no garantiza automáticamente el cupo, ya que los cupos son limitados.





¿Quiénes tendrán prioridad en la convocatoria?

El proceso dará prioridad a mujeres que pertenezcan a grupos con enfoque diferencial, entre ellos:



Mujeres cuidadoras.

Mujeres con discapacidad.

Mujeres indígenas.

Mujeres víctimas del conflicto armado.

Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz.

Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras.

Mujeres con medidas de protección vigentes.

Para acceder a esta priorización, será necesario presentar los soportes correspondientes al momento de la inscripción.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres entre los 18 y los 60 años que residan en Ciudad Bolívar. No se exige experiencia previa en conducción, lo que amplía las posibilidades de participación.

Con esta apuesta, la administración distrital busca impulsar la autonomía económica femenina y facilitar el acceso a empleos formales, aportando al desarrollo social y productivo del sur de Bogotá.