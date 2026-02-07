Deudas de la Nueva EPS y lluvias impiden remisión de pacientes desde hospital de Urrao

La comunidad en el municipio de Urrao se encuentra gravemente afectada por las intensas lluvias que han caído sobre esta zona del Suroeste antioqueño y que hasta ahora dejan más de 800 familias damnificadas. Sin embargo, allí no paran las malas noticias, ya que el hospital local aseguró que hay demoras significativas en entrega de medicamentos y también en traslados.

Aunque afortunadamente en Urrao no se han reportado situaciones que lamentar, la preocupación de las autoridades locales radica en que sigue lloviendo en la subregión y ante eventuales emergencias hay procesos médicos que podrían tardar más de lo previsto debido al impago de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

Harold Sánchez, gerente de la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez de Urrao, explicó que las millonarias deudas generan retrasos en las autorizaciones y entrega de medicamentos para los pacientes que deben esperar bastante tiempo para que se complete su atención médica.

"A veces, tenemos en nuestras instituciones pacientes que requieren una remisión y no es fácil conseguirlo. Pacientes, específicamente de la nueva EPS, donde queremos que el paciente sea atendido con mayor tecnología y capacidad, y no es fácil remitirlo, porque la red de servicio está colapsada en Medellín y no tenemos a dónde enviarlo", indicó.



Mencionan desde el Suroeste antioqueño que lo que más se reportan con frecuencia es que los medicamentos no están disponibles en el mercado o simplemente hay problemas con su suministro, por lo que con la alta demanda de salud se dan retrasos en atención y entrega de insumos.

A la espera de que lleguen los pagos y se normalice la atención médica, desde el municipio de Urrao esperan que las precipitaciones no sigan golpeando a la zona rural en donde están la mayoría de los afectados y así la ESE Hospital Iván Restrepo Gómez no tenga sobreocupaciones en sus diferentes servicios.