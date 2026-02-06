A juicio expresidente de Nueva EPS y exdirectivos por presunta falsificación de estados financieros

En vivo
La Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, y a otros tres exdirectivos de la entidad por presuntamente haber alterado los estados financieros de la compañía entre los años 2019 y 2022.

