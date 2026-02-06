James Rodríguez, presentado en el Minnesota United: ¿de cuánto tiempo es el contrato?

El astro colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica.

El contrato del ex mediapunta del Real Madrid y Bayern Munich, de 34 años, está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club.

El Minnesota United tendrá una opción para alargar el compromiso hasta el final de la temporada 2026, que concluye con la final de la MLS en diciembre.

"Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga, quería jugar acá", dijo el colombiano en la presentación en el estadio Allianz Field en Saint Paul (Minnesota). "Cuando se dio la oportunidad de estar con este gran club estuvo un poco lento todo pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte".



Su llegada a la MLS, cuya temporada arranca el 21 de febrero, pone fin a la incertidumbre en Colombia por la falta de rodaje de su capitán a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

El futuro de Rodríguez estaba cargado de interrogantes desde que partió del Club León de México en noviembre pasado, luego de que no renovara su contrato y su exequipo no clasificara a los playoffs de la liga.

Con el cuadro azteca anotó cinco goles y brindó nueve asistencias en 34 partidos disputados a lo largo de 2025, año en que lideró a la selección cafetera en su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México (11 junio-19 julio).

Desde su marcha del León se le vinculó en la prensa con conjuntos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, hasta que recayó finalmente en Minnesota United, una institución fundada en 2017 y que nunca ha disputado el título de la MLS.



Nueva figura para MLS

El aterrizaje de Rodríguez es un nuevo golpe de opinión de la liga norteamericana, que en los últimos años ha reunido a fogueadas estrellas de la pelota como Lionel Messi, Luis Suárez, Thomas Müller y Son Heung-min.

La llegada del 10 puede impulsar el fútbol de los Bribones, una franquicia sin jugadores de gran cartel que la temporada pasada cayó en semifinales de la Conferencia Oeste ante el debutante San Diego FC.

Pero antes Rodríguez deberá demostrar que su cuerpo está en óptimas condiciones, pues sus reiterados problemas físicos han lastrado su carrera en los últimos años.

Desde su partida en 2021 de la élite de Europa, donde defendió al Real Madrid, al Bayern Munich y al Everton, el zurdo actuó sin consolidarse en el Sao Paulo, el Rayo Vallecano, el Olympiacos y el Al-Rayyan.

Su irregular andar en clubes de varios continentes ha contrastado con el gran fútbol y despliegue que exhibe en la selección colombiana, de la que es titular indiscutido y segundo máximo artillero histórico con 31 goles.

Su arribo a la pujante competición norteamericana es un alivio para el técnico de los cafeteros, el argentino Néstor Lorenzo, quien confía en el talento de su capitán para guiar a la Colombia de Luis Díaz en su regreso a un Mundial, tras su ausencia en Catar 2022.