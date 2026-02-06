En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / James Rodríguez, presentado en el Minnesota United: ¿de cuánto tiempo es el contrato?

James Rodríguez, presentado en el Minnesota United: ¿de cuánto tiempo es el contrato?

Después de varios días de rumores, el colombiano posó con la camiseta del equipo de la MLS. El cucuteño lucirá el número 10 en su espalda.

James Rodríguez con Minnessota United
James Rodríguez con Minnessota United
X: @MNUFC
Por: AFP
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

