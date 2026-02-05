En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / James a la MLS: detalles de su contrato con el Minnesota United y hasta qué año firma

James a la MLS: detalles de su contrato con el Minnesota United y hasta qué año firma

En la página del club norteamericano hay una campaña de expectativa en donde se indicaría que el 10 de febrero sería la presentación oficial del colombiano con el Minnesota.

Publicidad

Publicidad

Publicidad