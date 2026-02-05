James a la MLS: detalles de su contrato con el Minnesota United y hasta qué año firma

La llegada de James Rodríguez a la Major League Soccer (MLS) es cuestión de horas y marca un nuevo capítulo en la carrera del capitán de la Selección Colombia. El mediocampista aterrizará en Minneapolis para unirse al Minnesota United, en lo que será su duodécimo país en competencia y tras haber pasado por 12 clubes a lo largo de su trayectoria profesional. Sin embargo, más allá del impacto mediático, el fichaje se diferencia notablemente de otras grandes contrataciones recientes en la MLS por las condiciones contractuales bajo las que se concreta.



Detalles del contrato

Según explicó en Blog Deportivo Javier Rodríguez, managing director de FAN TV y conocedor del mercado estadounidense, James no llega como jugador designado, figura que en la MLS permite salarios sin tope y que suele reservarse para las grandes estrellas franquicia. En su lugar, el colombiano será inscrito como jugador internacional de roster, una categoría con un salario superior al promedio del plantel, pero claramente por debajo del que perciben los jugadores designados.

La mayor particularidad del acuerdo está en la duración del contrato. James firmó un vínculo de corto plazo, algo poco habitual en la MLS, donde los contratos suelen cubrir temporadas completas. En este caso, el acuerdo se extendería únicamente hasta después del Mundial de Fútbol de 2026, con la posibilidad de ser prolongado. Esta estructura contractual representó uno de los mayores retos de la negociación, ya que impacta directamente en la planificación deportiva y en el manejo del tope salarial del club.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: AFP

Este tipo de fichaje refleja también una tendencia reciente en la liga, intensificada tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami. Varios clubes han buscado equilibrar el impacto deportivo y comercial incorporando figuras internacionales de alto reconocimiento global. En ese contexto, James sigue siendo un activo atractivo por su reciente protagonismo en la Copa América disputada en Estados Unidos y por su capacidad comprobada para impulsar el mercadeo, especialmente en la venta de camisetas.

Minnesota United, que terminó cuarto en la tabla la temporada pasada con un promedio de 1,71 goles por partido, no es considerado un equipo histórico o dominante dentro de la MLS, pero sí una institución competitiva y constante. La llegada del colombiano apunta a darle mayor visibilidad a un club ubicado en una región tradicionalmente más identificada con deportes como el baloncesto.



De acuerdo con Javier Rodríguez, Minneapolis cuenta con una importante población de inmigrantes latinoamericanos, lo que convierte al colombiano en una figura clave para conectar con nuevos públicos y potenciar la marca del club y de la ciudad. Aunque no será la gran figura salarial del equipo, su impacto fuera de la cancha podría ser determinante.

Finalmente, el fichaje se da en un contexto de cambios estructurales en la MLS, incluyendo la renegociación del contrato global de televisión con Apple TV, que ahora se extenderá hasta 2029 y permitirá el acceso a los partidos con solo tener la suscripción general a la plataforma.