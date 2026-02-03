La foto de James Rodríguez que indicaría cuál es su próximo destino

¿Se acabó la espera? El futbolista James Rodríguez publicó este martes, 3 de febrero, una fotografía en su cuenta de Instagram que daría pistas sobre cuál es su próximo destino profesional, luego de su salida del León de México.

En la imagen se puede ver al capitán de la Selección Colombia en un avión privado viajando y una frase en inglés "Here we go", que en español significa "Aquí vamos". Es decir, todo podría ser un pista que su próximo club será en la MLS, en Estados Unidos, país que será sede de la próxima Copa del Mundo, en la cual la tricolor jugará el tercer partido de la fase de grupos contra Portugal.

¿James a la MLS? Instagram James Rodríguez

