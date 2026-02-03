En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La foto de James Rodríguez que indicaría cuál es su próximo destino

La foto de James Rodríguez que indicaría cuál es su próximo destino

En la imagen se puede ver al capitán de la Selección Colombia viajando y con un frase en inglés, que ha generado muchos comentarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad