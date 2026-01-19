Fuad Char fue directo sobre el rumor del fichaje de James Rodríguez: "Le ofrecimos todo"

Al no tener equipo y en búsqueda de tener ritmo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, James Rodríguez busca pronto fichar con algún club que le dé regularidad y protagonismo para aportar en esa lista final de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

De acuerdo con algunos periodistas, hay interés por el ‘10’ en la MLS, Arabia y el fútbol colombiano, en donde, nuevamente, apareció el Junior de Barranquilla, club con el cual estuvo cerca de fichar antes de llegar al León de México y que, finalmente, no dio el sí para vestirse rojiblanco.

James Rodríguez // Foto: AFP

Y aunque algunos hinchas tiburones estaban dispuestos a pasar la página, el mayor accionista del Junior, Fuad Char, sí le cerró la puerta al ‘10’ y negó cualquier posibilidad de que llegue a la capital del Atlántico tras lo que sucedió en aquella reunión en donde pese al viaje que tuvo le dijo que no.

“No, no, no. Porque cogió un viejo como yo me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar la oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, allá cuando llego me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía, es un capítulo para el olvido”, dijo Char en diálogo con Win Sports, cerrando cualquier posibilidad de que llegue el ‘10’ al cuadro tiburón.



Grande Don Fuad Char Abdala. pic.twitter.com/fwamSdQxBe — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) January 19, 2026

Para él no estuvo bien la manera en que se llevó aquella negociación, por eso, se volvió en un capítulo para el olvido y el destino de James Rodríguez será lejos de Colombia, pues, aunque también mencionaron a Atlético Nacional, desde el cuadro verdolaga también negaron esa posibilidad.

Por ahora el futuro del ‘10’ seguirá siendo incierto, pero se espera que pronto pueda llegar a algún equipo para que no pierda competitividad y se mantenga bajo los parámetros que le pide estar en un Mundial.