Mujer alquiló casa en Bogotá a una pareja, no pagaron por meses y antes del desalojo la destruyeron

Mujer alquiló casa en Bogotá a una pareja, no pagaron por meses y antes del desalojo la destruyeron

Ante las exigencias de la mujer de desocupar la casa, la pareja también la habría amenazado de muerte.

