Mujer alquiló casa en Bogotá a una pareja, no pagaron por meses y antes del desalojo la destruyeron

Una propietaria de vivienda en Bogotá denunció que una pareja a la que le arrendó un inmueble en la localidad de Bosa dejó de pagar varios meses de arriendo y, antes de que se ejecutara un proceso de desalojo, habría destruido gran parte de la casa y se llevó varios elementos del lugar.

Según relató la mujer a Blu Radio, los arrendatarios ingresaron a la vivienda en julio del año pasado junto con su hijo. Durante los primeros meses cumplieron con el pago del arriendo, pero posteriormente dejaron de hacerlo.

De acuerdo con la propietaria, los inquilinos alcanzaron a pagar hasta noviembre y desde ese momento comenzaron los problemas con el inmueble y con los demás residentes del lugar.

“Las personas que estaban acá entraron en julio del año pasado, pagaron hasta noviembre. De noviembre para acá se dedicaron a gastar servicios, dejaban 24 horas las luces prendidas, las llaves, todas las llaves abiertas”, explicó la mujer.



La dueña del inmueble aseguró que otros arrendatarios del lugar también reclamaban por la situación, pues el consumo de servicios se incrementó debido a estas prácticas.

“Cuando los demás inquilinos les reclamaban que por favor que cerraran las llaves, a insultos los atacaban”, relató.



Amenazas y denuncia ante la Fiscalía

Ante el incumplimiento en los pagos, la propietaria aseguró que en diciembre les pidió que desocuparan la vivienda. Sin embargo, afirma que la situación escaló hasta recibir amenazas.

“En diciembre les pedí que desocuparan y me amenazaron con unas palabras o torcas y me dijeron que si yo volvía a esta casa, que me dejaban la cabeza 10 metros lejos del cuerpo”, señaló.

La mujer indicó que llevó el caso ante la Fiscalía, aunque aseguró que no fue posible lograr una salida rápida de los inquilinos.

“Yo lo llevé a la fiscalía, por todas las entidades estuve, y por ninguna entidad fue posible sacarlos así como muy rápido”, afirmó.



Antes del desalojo destruyeron la vivienda

La propietaria sostiene que cuando los ocupantes sospecharon que se aproximaba un desalojo comenzaron a dañar la vivienda y a retirar varios elementos del inmueble.

“Ellos sospecharon que ya venía un desalojo y fue cuando empezaron a romper todo y empezaron a robarse todo”, dijo.

Entre los daños denunciados, aseguró que los arrendatarios rompieron vidrios, retiraron puertas y se llevaron la cocina integral, además de afectar los baños del lugar.

“Rompieron todos los vidrios, se robaron la puerta, la cocina integral también se la robaron todo”, indicó.

La propietaria calcula que, además de los meses de arriendo que quedaron pendientes, los daños en la vivienda podrían superar los 5 millones de pesos.

