Abren inscripciones para subsidio de transporte en Bucaramanga: estos son los requisitos

La Alcaldía de Bucaramanga reactivó el subsidio de transporte para poblaciones vulnerables que utilizan el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME), un beneficio que permitirá a miles de ciudadanos pagar la mitad del valor del pasaje.

De acuerdo con el gerente del sistema, Emiro Castro, el programa otorga un descuento del 50% sobre la tarifa del pasaje, lo que significa que los beneficiarios pagarán $1.500 por cada viaje en lugar de los $3.000 que cuesta actualmente el pasaje.

El subsidio aplicará de lunes a viernes y permitirá a cada usuario acceder a dos pasajes diarios con tarifa reducida. El beneficio se hará efectivo a través de una tarjeta inteligente exclusiva para este programa o mediante la cuenta del usuario registrada en la plataforma de pagos SITME App.

“Esta iniciativa busca facilitar el acceso al transporte público para personas que dependen del sistema para desplazarse hacia sus centros de estudio, servicios de salud o espacios de formación y recreación”, expresó Castro.



¿Quiénes pueden acceder?

El subsidio está dirigido a ciudadanos residentes en Bucaramanga que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y que además hagan parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales:



Estudiantes de colegios públicos y privados, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas y privadas.

Adultos mayores de 62 años.

Personas con discapacidad permanente debidamente certificada.

Ciudadanos que participen en procesos de formación deportiva, artística o cultural.

Los interesados deberán acreditar su condición y cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos. Entre los documentos generales requeridos se encuentran: documento de identificación del solicitante y copia de la clasificación del Sisbén del municipio de Bucaramanga.

En caso de no contar con Sisbén de Bucaramanga, el ciudadano deberá presentar un certificado de residencia expedido por la Secretaría del Interior y un recibo de servicio público correspondiente a estratos 1, 2 o 3, ambos en un mismo archivo PDF.

Dependiendo del grupo poblacional también se exigirán soportes adicionales, como certificado de estudio vigente para estudiantes, certificación de discapacidad expedida por la Secretaría de Salud o carné de participación en escuelas de formación deportiva, artística o cultural.