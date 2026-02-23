En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incendio que afectó 21 buses de anterior operador de Metrolínea fue provocado: gerente

Incendio que afectó 21 buses de anterior operador de Metrolínea fue provocado: gerente

Habitantes de calle habrían provocado incendio que destruyó 15 buses y afectó a otros seis de Metro Cinco Plus S.A., anterior operador de Metrolínea.

