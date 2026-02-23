Federico Gutiérrez viajará a Washington a juicio de hombre acusado de delitos sexuales

Esta semana Federico Gutiérrez viajará a Washington para asistir al juicio de un hombre procesado por delitos sexuales cometidos en Medellín. El mandatario aseguró que de acuerdo al trabajo investigativo vendrán más capturas

La cooperación judicial entre Medellín y Estados Unidos en la lucha contra los delitos sexuales que involucran a menores de edad sigue, pues en los próximos días el alcalde Federico Gutiérrez viajará a Washington para asistir una audiencia clave en el juicio contra un ciudadano estadounidense señalado de abusar sexualmente de menores en la capital antioqueña.

El mandatario local confirmó que su presencia en la corte hace parte del seguimiento a varios procesos que avanzan en ese país gracias al intercambio de información entre autoridades. Según explicó, se trata de un nuevo caso que llega a juicio tras investigaciones conjuntas que han permitido judicializar a extranjeros involucrados en estos delitos y que vendrán nuevos resultados.

“Que recuerden que la información que tenemos desde Medellín con la Policía, con la Fiscalía y con el Gobierno de los Estados Unidos va a dar más capturas, tanto en Estados Unidos como en Medellín”, aseguró.



Ya en cortes estadounidenses, Stefan Correa y Manuel Poceiro fueron sentenciados a cadena perpetua por hechos de explotación sexual cometidos contra menores en Medellín. A ellos se suma Hamzeh Mohammad Anasweh, condenado por un tribunal federal de Miami a 21 años de prisión, y Michael Inofuentes, sentenciado por tráfico sexual infantil.