En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallaron en Olaya, Antioquia, el cuerpo del auxiliar de la Policía desaparecido en el río Cauca

Hallaron en Olaya, Antioquia, el cuerpo del auxiliar de la Policía desaparecido en el río Cauca

El joven de 19 años entró al afluente y en cuestión de segundos desapareció de la vista de uno de sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad