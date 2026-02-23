Hallaron en Olaya, Antioquia, el cuerpo del auxiliar de la Policía desaparecido en el río Cauca

Las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron que hace unas horas fue encontrado sin vida el cuerpo del auxiliar de la Policía Nacional que había desaparecido el pasado 18 de febrero cuando ingresó al río Cauca. El hallazgo del joven se hizo en jurisdicción del municipio de Olaya, en el Occidente antioqueño.

Hay que recordar que este joven de 19 años había salido de su turno en la Subestación de Policía de Puente Iglesias y decidió ir a las orillas del río Cauca, lugar en donde fue visto por última vez por uno de sus compañeros.

La información que se conoció hasta ahora es que el uniformado se lanzó al afluente y nunca más fue visto en la superficie, por lo que se comenzó de inmediato con su búsqueda, misma que lastimosamente terminó con el hallazgo del cuerpo cinco días después.

Además, hay que mencionar que durante el tiempo en el que joven de 19 años estuvo desaparecido, Bomberos de Venecia y Fredonia, así como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia patrullaban el río Cauca, incluso, con lanchas, sin que los esfuerzos dieran frutos hasta las últimas horas cuando la comunidad en Olaya halló al auxiliar.



Recordar que debido a las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento de Antioquia, uno de los puntos de riesgo para comunidades es precisamente el río Cauca en donde desde hace varios días se había hecho la recomendación de no hacer ningún tipo de actividades como, por ejemplo, nadar.