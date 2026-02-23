En vivo
Gobierno insiste en que los presupuestos máximos son suficientes para 2026

Gobierno insiste en que los presupuestos máximos son suficientes para 2026

Mientras el Gobierno asegura que los recursos para presupuestos máximos en 2026 están garantizados, algunas sociedades científicas sostienen que el monto es suficiente y piden acatar los fallos de la Corte Constitucional.

