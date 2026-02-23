Suspenden dos puentes festivos en Colombia: así quedó el calendario en 2026

Publicidad
Ya casi termina el segundo mes del año 2026; sin embargo, el calendario llegó con buenas y malas noticias para los trabajadores del país. Si bien Colombia sigue siendo uno de los países con más festivos en la región, dos puentes tradicionales ya no serían tal y como los conocemos, lo que representaría un golpe para las temporadas altas.
En el país existe una norma llamada Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que obliga a que la mayoría de festivos se trasladen al lunes para incentivar el descanso y darle un impulso al turismo.
De hecho, según lo revelado por Bloomberg, Colombia lidera en número de festivos en Latinoamérica, superando a países como Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Por lo tanto, en Colombia habrá 18 festivos, uno más que en 2025. Sin embargo, los festivos de alta importancia histórica o religiosa no pueden ser movidos y se debe respetar el día en que caen; esto evita que se presenten los fines de semana largos.
Para 2026 se presentarán ajustes en dos fechas importantes que, por tradición, han sido de las más aprovechadas por los colombianos para descansar:
El primero de los puentes afecta las vacaciones de mitad de año, mientras que el segundo impacta las fechas de fin de año, usadas por millones de colombianos para el descanso familiar.
Este año, de los 18 festivos que se celebran en Colombia, 11 se moverán al lunes, por lo que el panorama de puentes largos sería el siguiente:
Mayo, junio y agosto concentran la mayor cantidad de pausas. En contraste, febrero y septiembre no tienen ningún festivo.
Por lo tanto, este año habrá más oportunidades de descanso; sin embargo, dos puentes que muchos colombianos suelen aprovechar perderán protagonismo, por lo que deben tener en cuenta los cambios que se presentarán debido a estos ajustes en el calendario.