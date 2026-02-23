Suspenden dos puentes festivos en Colombia: así quedó el calendario en 2026

Ya casi termina el segundo mes del año 2026; sin embargo, el calendario llegó con buenas y malas noticias para los trabajadores del país. Si bien Colombia sigue siendo uno de los países con más festivos en la región, dos puentes tradicionales ya no serían tal y como los conocemos, lo que representaría un golpe para las temporadas altas.

En el país existe una norma llamada Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani, que obliga a que la mayoría de festivos se trasladen al lunes para incentivar el descanso y darle un impulso al turismo.

De hecho, según lo revelado por Bloomberg, Colombia lidera en número de festivos en Latinoamérica, superando a países como Chile (17), Argentina (16) y Perú (16). Por lo tanto, en Colombia habrá 18 festivos, uno más que en 2025. Sin embargo, los festivos de alta importancia histórica o religiosa no pueden ser movidos y se debe respetar el día en que caen; esto evita que se presenten los fines de semana largos.



Dos puentes en 2026 sufrirán fuerte cambio ¿Qué pasó?

Para 2026 se presentarán ajustes en dos fechas importantes que, por tradición, han sido de las más aprovechadas por los colombianos para descansar:

Día de la Ascensión: en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. En 2026 será el lunes 18 de mayo . Aunque sigue siendo puente, cae en un periodo ordinario, lo que podría reducir su impacto turístico.

en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. . Aunque sigue siendo puente, cae en un periodo ordinario, lo que podría reducir su impacto turístico. Día de las Velitas (Inmaculada Concepción): en 2025 permitió descanso el 6, 7 y 8 de diciembre al caer lunes. En 2026 será martes, eliminando el puente largo de inicio de Navidad.

El primero de los puentes afecta las vacaciones de mitad de año, mientras que el segundo impacta las fechas de fin de año, usadas por millones de colombianos para el descanso familiar.



Foto: unsplash

¿Cuáles son los meses con más descanso en 2026?

Este año, de los 18 festivos que se celebran en Colombia, 11 se moverán al lunes, por lo que el panorama de puentes largos sería el siguiente:



Marzo: lunes 23 (San José).

Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).

Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).

Junio: tres puentes consecutivos.

Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia), regresa el puente tras siete años.

Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).

Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).

Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).

Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.

Mayo, junio y agosto concentran la mayor cantidad de pausas. En contraste, febrero y septiembre no tienen ningún festivo.

Por lo tanto, este año habrá más oportunidades de descanso; sin embargo, dos puentes que muchos colombianos suelen aprovechar perderán protagonismo, por lo que deben tener en cuenta los cambios que se presentarán debido a estos ajustes en el calendario.