Demoras en diagnóstico y acceso a medicamentos marcan la atención del cáncer infantil en Colombia

Las fallas en la detección oportuna, los trámites administrativos y la falta de disponibilidad de algunos medicamentos están incidiendo en la atención de menores con cáncer en el país. Así lo expone el "Manifiesto por la vida y la dignidad de los niños y niñas con cáncer en Colombia", presentado por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI), junto con entidades médicas y del sector salud.

El documento señala que en Colombia se registran cerca de 2.000 nuevos casos de cáncer infantil cada año y que 784 menores fallecen por esta causa. Aunque seis de cada diez niños y niñas logran sobrevivir, las organizaciones advierten que, dependiendo del tipo de cáncer, la probabilidad de curación puede aumentar si se garantiza diagnóstico temprano y continuidad en el tratamiento.

El manifiesto expone que persisten demoras en el primer nivel de atención para sospechar la enfermedad, así como en la remisión a especialistas y en la realización de exámenes diagnósticos. También menciona fragmentación en la prestación de servicios, traslados entre ciudades y cambios de institución que generan interrupciones en las terapias.

Uno de los puntos señalados es el acceso a medicamentos. El texto indica que existe un listado de 56 fármacos sin indicación aprobada por el Invima para uso en niños, de los cuales 24 están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Según el documento, la falta de disponibilidad o las demoras en la entrega pueden afectar la continuidad de los tratamientos.



El manifiesto también hace referencia a diferencias territoriales en los indicadores de mortalidad, con mayores tasas en regiones como Amazonas y Orinoquía. Las organizaciones plantean que estas brechas están asociadas a barreras en el acceso y a condiciones del sistema de salud.

En el apartado de compromisos, los firmantes anuncian que impulsarán la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, con metas verificables y seguimiento público, en articulación con el Ministerio de Salud y el Invima, para revisar la situación de los medicamentos y proponer soluciones que permitan reducir las barreras identificadas.