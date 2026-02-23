Bancolombia 'apaga' su sistema: anuncia suspensión temporal de canales digitales y físicos

Bancolombia informó este lunes 23 de febrero de 2026, pasadas las 7:20 de la noche, que realiza ajustes en sus sistemas con el fin de restablecer sus servicios. La entidad financiera explicó que esta intervención responde a su prioridad de garantizar la estabilidad operativa. El anuncio fue publicado a través de sus canales oficiales.

Según el comunicado, mientras avanzan los trabajos técnicos, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Esto incluye la aplicación móvil, la sucursal virtual, oficinas y demás puntos de atención en el país. La medida es temporal y obedece a actualizaciones internas en la plataforma tecnológica.

El banco señaló que sus equipos trabajan para normalizar la operación en el menor tiempo posible. Sin embargo, no se precisó una hora exacta para el restablecimiento total de los servicios. Bancolombia aseguró que informará oportunamente cuando los canales estén nuevamente habilitados.

La entidad reiteró su compromiso con la seguridad y continuidad de las operaciones financieras de sus clientes. Este tipo de ajustes tecnológicos buscan fortalecer la infraestructura digital y prevenir futuras fallas. La situación continúa en desarrollo mientras se completan los trabajos anunciados.