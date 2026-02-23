En vivo
Elecciones Colombia 2026  / El fraude no se comete en la Registraduría, sino con fusiles: Paloma Valencia pide más seguridad

El fraude no se comete en la Registraduría, sino con fusiles: Paloma Valencia pide más seguridad

Valencia sostuvo que lo primero para dar esas garantías electorales es "que rompan esas mesas de diálogo" con los grupos armados.

