Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  /

Detalles del hallazgo de Diana Ospina en Cundinamarca: le robaron más de $50 millones

Diana Ospina, desaparecida tras salir de una discoteca en Chapinero, fue hallada con vida en una zona boscosa de la vía que conduce a Choachí, Cundinamarca.

