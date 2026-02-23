Detalles del hallazgo de Diana Ospina en Cundinamarca: le robaron más de $50 millones

Tras más de 36 horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron el paradero de Diana Ospina, quien había sido vista por última vez la madrugada del pasado 22 de febrero. Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo en una zona rural gracias al seguimiento de cámaras de seguridad que permitieron rastrear la ruta de sus captores.

Ospina fue trasladada inicialmente hacia Bogotá bajo custodia policial. "La acaban de encontrar las autoridades en una zona boscosa" reveló el Ojo de la Noche en Blu Radio y fue trasladada para recibir atención médica prioritaria. El objetivo es verificar su estado de salud antes de que rinda declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

La reconstrucción de los hechos revela que la víctima salió a las 2:23 a.m. de un establecimiento comercial en la calle 57 con 13. Se desplazó en un taxi hacia su residencia en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá. Al llegar, 11 minutos después, fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en un segundo vehículo de servicio público.

Los atacantes la abordaron en la puerta de su casa y la obligaron a subir al vehículo, iniciando lo que se conoce como un 'paseo millonario'. Durante el cautiverio, los criminales habrían sustraído más de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias e intentaron acceder a claves de aplicaciones de servicios y supermercados para saquear sus activos.



Diana Ospina, desaparecida tras fiesta de Theatron Freepik - Redes Sociales

El conductor del primer taxi, que trasladó a la joven desde Chapinero, se presentó voluntariamente ante las autoridades con un abogado para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

La Policía Metropolitana de Bogotá busca ahora a los dos sujetos que descendieron del segundo taxi para ejecutar el secuestro y el hurto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también confirmó a través de su cuenta de X que la ciudadana ya se encuentra bajo protección oficial. "Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador", informó el mandatario, señalando que la Policía Metropolitana realizó el traslado inmediato para el reencuentro familiar.