En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Gabriela'
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Isabel Zuleta defendió su rol en el polémico 'Tarimazo' de La Alpujarra, Medellín

Isabel Zuleta defendió su rol en el polémico 'Tarimazo' de La Alpujarra, Medellín

Para la Procuraduría, dicha tarea se hizo dentro de las funciones que tiene como coordinadora de dichos procesos de conversación socio jurídica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad