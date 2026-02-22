Dejan en libertad a alias 'Leopoldo’, jefe negociador de las disidencias de 'Calarcá', tras captura

Se trata de Óscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’, jefe negociador de las disidencias de alias ‘Calarcá’, quien fue capturado en Puerto Concordia, Meta, aproximadamente a las 5 de la tarde de este 22 de febrero. La captura se produjo luego de que el vehículo de la UNP en el que se transportaba Ojeda fuera requerido por la Policía en un puesto de control.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades solicitaron antecedentes judiciales del delincuente y encontraron una circular azul de la Interpol, ya que alias 'Leopoldo' es buscado para que responda ante la justicia colombiana por financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas.

Pese a que funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz llamaron a quienes estaban haciendo el operativo para informar que Ojeda cuenta con amparo presidencial y suspensión de orden de captura, según una resolución de la Fiscalía, al ser parte de un proceso de paz, las autoridades decidieron continuar con la captura porque tienen como sustento una orden de la Interpol.

Atención: funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz llamaron a los responsables del operativo de captura de alias “Leopoldo”para informarles sobre la suspensión de órdenes en su contra por estar en un proceso de negociación. Sin embargo, el procedimiento… https://t.co/kFgeoqc9N6 — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 23, 2026

Blu Radio se comunicó con Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno con las disidencias de Calarcá, quien aseguró que una juez está verificando las resoluciones que lo certifican como representante y coordinador de la delegación EMBF.



“En este momento, la autoridad correspondiente está verificando que tenga la documentación y las resoluciones conforme a lo que estipula la ley. Confiamos que todo estará más claro porque Leopoldo es representante debidamente autorizado”, indicó.

La situación legal del criminal será definida en San José del Guaviare, donde las autoridades competentes determinarán el curso de su caso.