Dejan en libertad a alias 'Leopoldo', jefe negociador de las disidencias de 'Calarcá', tras captura

Dejan en libertad a alias 'Leopoldo’, jefe negociador de las disidencias de 'Calarcá', tras captura

A pesar de que hubo una llamada para verificar su calidad de representante debidamente acreditado, las autoridades decidieron continuar con la detención por una circular azul de Interpol.

